с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Транспорт Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеев В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА "Новости".

Политика Савченко сообщила о начале украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".

Здоровье Аллергикам посоветовали не пить абсент Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Политика США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода «Мотор Сич» Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Авто УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии Ульяновский автозавод улучшил коррозионную стойкость внедорожника УАЗ «Хантер» путем внедрения пяти новых деталей.

Политика США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.