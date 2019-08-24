Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с КитаемИзвестия вчера в 23:54
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Обновлено в 02:12
Транспорт
Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеев
В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере Бентанкура
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Савченко сообщила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
«Барселона» отдаст Ориоля Бускетса в аренду
«Барселона» намерена отдать в аренду полузащитника Ориоля Бускетса.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода «Мотор Сич»
Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:18
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за песню Лады Дэнс
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В День независимости Украины Зеленский и Порошенко похвастаются парадами
В субботу Украина отмечает День независимости.
Обновлено вчера в 12:22
Авто
УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
Ульяновский автозавод улучшил коррозионную стойкость внедорожника УАЗ «Хантер» путем внедрения пяти новых деталей.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot
США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.
Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено вчера в 06:54