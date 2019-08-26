Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп заявил о готовности России вернуться в G8

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