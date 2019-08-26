Политика

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговлеРБК 04:50

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

РБК04:50

Трамп: Китай выразил готовность к переговорам

РИА Новости03:21

Дональд Трамп заявил о готовности Китая заключить торговую сделку с США

Эхо Москвы05:03

Трамп поддержал готовность Китая к переговорам по торговле

Газета.Ru03:33

Трамп заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле

ТАСС04:46

Трамп заявил о «возвращении к диалогу» по торговле с Китаем

RT на русском03:20

Китай хочет заключить торговую сделку, — Трамп

РЕН ТВ03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Армия и оружие

Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Названы автомобильные бренды, которые могут покинуть российский рынок

По мнению аналитиков автомобильного рынка, первыми покинут отечественный рынок машины премиальных марок.
Обновлено в 06:55
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Политика

Газопровод «Северный поток-2» построен на 75 процентов

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Обновлено в 06:03
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»

К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 03:31
Футбол

Стало известно, сколько Мбаппе пропустит из-за травмы

Напомним, Килиан Мбаппе не смог доиграть победный поединок «ПСЖ» против «Тулузы» (4:0). Он покинул поле на 66-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра.
Обновлено в 06:32
Космос

Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября

Обновлено 24 августа в 14:51
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Игры

Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275

Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.
Обновлено в 03:20
Путешествия

Раскрыта реальная разница между бизнес-классом и «экономом» самолета

Обновлено в 05:58
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с 5G

В китайской официальной сети Weibo генеральный директор Redmi (GM) Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что Xiaomi готовит смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G-сетей.
Обновлено в 05:29
Общество

Алексей Текслер предложил уволиться главе Златоуста

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 августа, на встрече с жителями Златоуста заявил о том, что предложил главе города Вячеславу Жилину написать заявление об увольнении по собственному желанию, но тот отказался.
Обновлено в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное