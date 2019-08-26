Политика
Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговлеИзвестия 04:11
Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп 26 августа, перед встречей с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита «большой семерки».
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Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
Технологии
Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику
Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Политика
Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив
Обновлено в 04:59
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Политика
Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции
Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Врачи раскрыли способы профилактики пьянства у подростков
Если же пьянство стало проблемой, медики рекомендуют сразу же обращаться в реабилитационный центр.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Культура
На Алтае посетителям фестиваля показали «расстрел» предателя Родины
В ходе военно-исторического фестиваля "Днепропетровский рубеж" на Алтае зрителям показали инсценировку расстрела предателя Родины.
Обновлено в 05:30
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Предательство Макрона рассорило G7
Межуев указал на то, что совсем недавно Макрон публиковал посты на русском языке в Facebook, признавался в любви к русской культуре и выступал за скорейшее возвращение РФ в состав G7.
Обновлено в 05:28
Футбол
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Обновлено в 02:09
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
Обновлено в 05:56
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Футбол
Воспитанник киевского «Динамо» хочет играть за сборную России
Обновлено в 04:18
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23