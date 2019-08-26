Политика

Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорамNewInform 04:52

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
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Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

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Трамп поддержал готовность Китая к переговорам по торговле

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Трамп заявил о «возвращении к диалогу» по торговле с Китаем

RT на русском03:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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На сцене итальянского амфитеатра «Арена ди Верона» состоится премьерный показ балета «Ромео и Джульетта».
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Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска заявила, что у нее появится ребенок от мужа, который в феврале покончил с собой.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
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«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
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По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

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Происшествия

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В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав

Обновлено в 04:50
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Спорт

Белорусская федерация биатлона не включит Якушову в состав сборной

Белорусская федерация биатлона не станет приглашать в состав национальной команды российскую спортсменку Ольгу Якушову.
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Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»

В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
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Финансы

Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США

Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Экономика

Россияне с начала года заплатили 245 млн рублей налогов авансом

Россияне с начала года заплатили авансом 245 млн рублей налогов, сообщает РГ со ссылкой на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 04:12
Политика

В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Политика

Трамп не пожелал встречаться с Зарифом на саммите G7

Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
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Трещины на Солнце испугали астрономов

Во время наблюдение за Солнцем из обсерватории Манула Лоа астрономы заметили необычное явление.
Обновлено в 03:29
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин

Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Экономика

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.
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Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Общество

Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель

"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
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Стефен Карри сыграл с уличными баскетболистами в Окленде

Двукратный MVP НБА, разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри сыграл с уличными баскетболистами в Окленде.
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