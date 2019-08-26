Политика
Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорамNewInform 04:52
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Культура
Сергей Полунин исполнит партию Ромео на сцене итальянского театра
На сцене итальянского амфитеатра «Арена ди Верона» состоится премьерный показ балета «Ромео и Джульетта».
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко
Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска заявила, что у нее появится ребенок от мужа, который в феврале покончил с собой.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Спорт
Белорусская федерация биатлона не включит Якушову в состав сборной
Белорусская федерация биатлона не станет приглашать в состав национальной команды российскую спортсменку Ольгу Якушову.
Обновлено в 04:08
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»
В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
Обновлено вчера в 16:23
Финансы
Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Экономика
Россияне с начала года заплатили 245 млн рублей налогов авансом
Россияне с начала года заплатили авансом 245 млн рублей налогов, сообщает РГ со ссылкой на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 04:12
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Политика
Трамп не пожелал встречаться с Зарифом на саммите G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 04:48
Космос
Трещины на Солнце испугали астрономов
Во время наблюдение за Солнцем из обсерватории Манула Лоа астрономы заметили необычное явление.
Обновлено в 03:29
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Экономика
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты
В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.
Обновлено в 05:37
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Баскетбол
Стефен Карри сыграл с уличными баскетболистами в Окленде
Двукратный MVP НБА, разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри сыграл с уличными баскетболистами в Окленде.
Обновлено в 01:12