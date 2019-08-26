Политика
РБКТрамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
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Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews 07:28
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Теннис
Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 13:33
Технологии
Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику
Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Вести Подмосковья 01:15
Экономика
После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Наука
CRISPR приспособили для управления гидрогелем
Способность популярной технологии редактирования генома CRISPR/Cas разрезать нити ДНК использовали для контроля над перемещениями шариков гидрогеля, которые находились в сети из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты.
N+1 10:08
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы
Прогноз на 2020 год понижен с 64,9 рубля до 65,7 рубля за доллар, на 2021 год — с 65,4 рубля до 66,1 рубля за доллар, на 2022 год — с 66,2 рубля до 66,5 рубля за доллар, на 2023 год — с 67 рублей до 66,9 рубля за доллар, на 2024 год — с 68,6 рубля до 67,4 рубля за доллар.
REGNUM 13:22
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму».
РБК 18:13