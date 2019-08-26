Политика
REGNUMТрамп заявил о возвращении к диалогу с Китаем
Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга постановил зарегистрировать на выборах главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Московский Комсомолец 08:21
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Политика
Трамп назвал полезным возможное участие России в саммите G7
Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите «Большой семёрки» было бы полезным.
RT на русском 07:19
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В убийстве матери и сестры подозревается 17-летняя жительница Чечни
В совершении преступления подозревается 17-летняя девушка, которая приходится убитым сестрой и дочерью, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.
REGNUM 05:39
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года
Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
Известия 06:08
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Футбол
Сборная России объявит состав на Кубок мира по регби 31 августа
Сборная России по регби огласит заявку команды на Кубок мира в Японии 31 августа.
ТАСС 08:16
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Политика
«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК
Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Право.ру 02:41
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Газета.Ru 24 августа в 09:07
Футбол
Медведев: «Плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца»
В минувшем сезоне команда Сергея Семака досрочно выиграла золотые медали РПЛ.
ProstoProSport 07:55
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Футбол
ФИФА хочет заменить линейных арбитров на роботов
Руководство ФИФА думает о возможной смене боковых арбитров на роботов, которые автоматически будут определять, находится ли футболист в офсайде.
Нева Спорт 05:53
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54