Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговлеРБК 04:50
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
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Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
РЖД продали комплекс недвижимости на Лиговском проспекте Петербурга
Крупная девелоперская компания Glorax Development через свою дочернюю структуру приобрела у ОАО «РЖД» комплекс объектов недвижимости на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
Авто
JAC представил в России новый пикап JAC T6
В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
ВВС Индии: сделаем все, чтобы ускорить покупку новых истребителей
Представители ВВС Индии заявили, что сделают все возможное, чтобы ускорить покупку новых истребителей.
Обновлено в 06:38
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
«Стенограффия» предложила убрать крест с работы Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки
Обновлено в 06:50
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Обновлено в 07:34
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Обновлено в 06:36
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.
Обновлено вчера в 00:04
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Политика
Власти Индонезии потратят около $32 млрд на перенос столицы
На перенос столицы выделят около $32 млрд.
Обновлено в 03:58
Общество
День флага России в Москве отпраздновали свыше 500 тыс. человек
В праздновании Дня флага России приняли участие свыше 500 тыс. горожан. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Министр здравоохранения РФ прилетела в Читу
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла с рабочим визитом в Читу.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45