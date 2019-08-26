Политика
РБКТрамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
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Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цен на бензин
Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%.
Московский Комсомолец 11:02
Политика
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
РИА Новости 19:19
Здоровье
В Брянской области почти 8 млрд рублей направят на борьбу с раком
На региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Брянской области потратят 7 млрд 894,02 млн рублей.
REGNUM 06:19
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу
Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
RT на русском 19:15
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Меркель призвала провести переговоры Путина и Зеленского
Московский Комсомолец 07:51
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 12:24
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Кино
Кино большое и короткометражное
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 17:00
Наука
Синдром беспокойных ног приводит к суициду
Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru 05:30
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Армия и оружие
Поставка в Турцию очередной батареи С-400 пройдет во вторник
Поставка в Турецкую Республику очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400 начнется 27 августа, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
РЕН ТВ 05:19