Политика

РБКРБКТрамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле

Известия04:11

Трамп: КНР связалась с торговыми представителями США и выразила готовность к переговорам

Коммерсантъ04:55

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

РБК04:50

СМИ: политика Трампа приведет к утрате компаниями США важных сегментов рынка Китая

ТАСС08:26

Трамп поддержал готовность Китая к переговорам по торговле

Газета.Ru03:33

Трамп: Китай выразил готовность к переговорам

РИА Новости03:21

Трамп заявил о «возвращении к диалогу» по торговле с Китаем

RT на русском03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

МР7.ру 12:11
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Гаджеты

На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов

Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Общество

Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко

На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия

На станции метро «Ховрино» мужчина упал с платформы

На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метро житель Московской области упал с платформы на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Ридус 15:50
Футбол

Адебайор перешел в «Кайсериспор»

Тоголезский форвард Эммануэль Адебайор, находившийся в статусе свободного агента, перешел в «Кайсериспор».
Sports.ru 15:00
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС

Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.
ТАСС 24 августа в 02:01
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Футбол

ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса

Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Здоровье

Установлена связь между диабетом и раком

Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
ВладТайм вчера в 22:21
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

RT на русском 15:14
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»

Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия

В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково»

Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:26
Политика

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Шоу-бизнес

Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони

Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
Московский Комсомолец 07:33
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Экс-глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех умер вечером 25 августа.
News.ru 16:12
Теннис

Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 13:33
Происшествия

Тревел-блогерша из России погибла после аварии на Бали

Российская блогерша Олеся Сацункевич, которая рассказывала своим подписчикам о вегетарианстве и путешествиях, скончалась 25 августа в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Бали.
Вечерняя Москва 15:32
Хоккей

СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова

Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.
ProstoProSport 15:06
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Общество

Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Интерфакс 09:06
Происшествия

В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар

Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Авто

Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Происшествия

Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке

Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное