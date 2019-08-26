Политика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьТрамп: Китай хочет возобновить торговые переговоры

По словам американского президента Дональда Трампа, власти Китая объявили торговым представителям США о своей готовности к проведению переговоров. Об этом лидер государства заявил 26 августа накануне одной из встреч в рамках саммита «большой семерки», сообщает газета «Известия».
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Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

РБК04:50

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