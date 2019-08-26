Политика
МедиаКорСетьТрамп: Китай хочет возобновить торговые переговоры
По словам американского президента Дональда Трампа, власти Китая объявили торговым представителям США о своей готовности к проведению переговоров. Об этом лидер государства заявил 26 августа накануне одной из встреч в рамках саммита «большой семерки», сообщает газета «Известия».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Футбол
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму
Хавбек «Реала» Хамес Родригес угодил в лазарет. 28-летний колумбиец получил травму правой камбаловидной мышцы.
Bookmaker-ratings.ru 11:08
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика
Трамп рассказал о потерях Китая в ходе торговой войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест.
Взгляд.ру 11:02
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Происшествия
В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100
Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».
BFM.ru 09:48
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Спорт
Наиро Кинтана одержал победу на втором этапе «Вуэльты Испании»
Velodaily.ru 07:21
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Шоу-бизнес
Пугачева назначила новую примадонну России
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословением» от Аллы Пугачевой.
Рамблер 04:59
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Происшествия
В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида
Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело 08:40
Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
РИА Новости 08:20
Кино
Жерар Депардье исполнит роль Брежнева
МИР 24 вчера в 19:28
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11
Общество
В Англии пара отыскала самый большой клад в истории страны
Астрахань FM 09:32
Кино
Роберт Дауни-мл. извинился за инцидент с травкой в Диснейленде
Дауни-мл. стал лауреатом премии за роль Тони Старка в фильмах студии Marvel.
КиноПоиск 06:09
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19