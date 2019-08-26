Политика
РБКТрамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
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Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Экономика
«Детский мир» до конца года откроет 90 новых магазинов, а не 70
Сеть магазинов "Детский мир" увеличила полугодовую прибыль по МСФО почти в два раза, до 1,98 млрд рублей, и улучшила прогноз по открытию новых магазинов до конца 2019 года до не менее 90 вместо ранее планировавшихся 70.
Интерфакс 02:52
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Политика
Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском 10:58
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Армия и оружие
Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну
Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика сегодня 13:49
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Происшествия
Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера.
РБК 14:46
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Политика
На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий вчера в 12:30
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Известия вчера в 20:38
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30