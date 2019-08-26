Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

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