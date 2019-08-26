Политика
Трамп заявил о возвращении к диалогу с КитаемREGNUM 03:57
Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Наука
Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови
Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.
Обновлено 24 августа в 06:21
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Тюмени машина сбила двух девушек
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Культура
Создатель «Монстрации» изобрел дубинопись и заработал на этом
Российский художник Артем Лоскутов объявил о создании дубинописи, «нового стиля живописи, актуального обстоятельствам».
Обновлено в 04:14
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Карпин хотел бы усилить «Ростов» Азаром, Месси и Роналду
Слова тренера приводит портал Чемпионат.com. После встречи Карпин заявил, что поединок вышел очень нервным.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
Обновлено в 03:40
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Культура
Мамонов сообщил о своем состоянии после инфаркта
Накануне, 25 августа, жена музыканта Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл подготовил доклад, в котором отмечает, что обвинения США в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не имеют под собой доказательств.
Обновлено в 00:00
Футбол
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено вчера в 05:32