Политика

Трамп заявил о достижении соглашения с Японией по торговлеРИА Новости 09:31

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США и Япония достигли договоренностей по торговле, соглашение может быть подписано в сентябре этого года, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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