Политика
Трамп заявил о достижении соглашения с Японией по торговлеРИА Новости 09:31
США и Япония достигли договоренностей по торговле, соглашение может быть подписано в сентябре этого года, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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Япония и США не смогли достичь соглашения по торговле и продлили переговоры
Вести.Финанс23 августа в 02:32
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Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Росгвардия проведет проверку после видео с «сотрудниками на обеде»
Росгвардия проведет служебную проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой люди в форме игнорируют сообщение о преступлении, ссылаясь на обеденный перерыв.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:40
Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено в 08:22
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
Ранее под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
В Шушарах нетрезвый молодой человек прокатил полицейского на капоте
Один из полицейских встал перед машиной, и, когда у водителя попросили документы, он оказался на капоте - молодой человек за рулем дал по газам.
Обновлено в 09:47
Киберспорт
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На Майорке самолет столкнулся с вертолетом
Обновлено в 09:16
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Пользователей сети удивило исполнение стюардессой Международных Авиалиний Украины гимна страны на борту самолета.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Армия Сирии сообщила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено 23 августа в 12:30
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину
Обновлено в 07:39
Общество
В центре Москвы задержаны трое участников пикета «За смену власти»
Организаторы акции подавали заявку на ее проведение, но ответа от мэрии не было.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото
Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28