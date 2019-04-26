Трамп заявил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДРТАСС 10:20

Я ценю заявления президента Путина по КНДР, сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина о ситуации вокруг КНДР. "Я ценю заявления президента Путина [по КНДР], сделанные им вчера", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в пятницу перед отлетом в Индианаполис.

Трамп заявил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР

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