Президент США Дональд Трамп убежден, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном. Как заявил господин Трамп журналистам, торговая война Китая и США не будет продолжительной.

Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой

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