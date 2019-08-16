Политика

Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткойКоммерсантъ вчера в 20:49

Президент США Дональд Трамп убежден, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном. Как заявил господин Трамп журналистам, торговая война Китая и США не будет продолжительной.
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Трамп рассказал о планах телефонных переговоров с Си Цзиньпином

RT на русскомвчера в 19:01

Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином в ближайшее время

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Трамп планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

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В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
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Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
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Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

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