Политика
Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткойКоммерсантъ вчера в 20:49
Президент США Дональд Трамп убежден, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном. Как заявил господин Трамп журналистам, торговая война Китая и США не будет продолжительной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
Армия и оружие
В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей
«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США сократят помощь другим странам на 4,3 млрд долларов
Администрация США в нынешнем финансовом году хочет на 4,3 млрд долларов сократить объем предоставляемой иностранным государствам помощи.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено вчера в 19:24
Общество
В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел
Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Великобритания запретила поставки в Россию подводных аппаратов
Обновлено вчера в 10:51
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Додон хочет обсудить с Путиным новый договор на поставки газа
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из России Владимиром Путиным новое соглашение на поставки газа в страну.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Вскрытие миллиардера-педофила озадачило специалистов
Множественные переломы костей в области шеи обнаружили при вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера
Ровно 45 лет назад, в августе 1974 года, три серийных УАЗ‑469Б покорили высоту 4200 метров.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04