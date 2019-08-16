Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии. «Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы», — цитирует ТАСС американского лидера.

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Армия и оружие Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.

Хоккей Овечкин считает, что игроки из НХЛ могут сыграть на Олимпиаде-2022 Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Китае.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Происшествия Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Космос Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».

Общество Умер профессор, географ Юрий Симонов В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Политика Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.

Армия и оружие В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.

Футбол Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.

Технологии Геоданные со спутников начнут продавать в России Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Монако» ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.

Политика WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики.

Здоровье Число россиян с синдромом Дауна выросло на треть За последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло в России на 30%.