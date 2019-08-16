Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткойRT на русском 18:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии. «Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы», — цитирует ТАСС американского лидера.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Армия и оружие
Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире
По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено в 19:54
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Овечкин считает, что игроки из НХЛ могут сыграть на Олимпиаде-2022
Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Китае.
Обновлено в 10:09
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Космос
Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн
Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Умер профессор, географ Юрий Симонов
В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика
Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
Обновлено в 12:30
Футбол
Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы
Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.
Обновлено в 16:41
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать в России
Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.
Обновлено в 19:02
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Теннис
Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати
Обновлено в 19:34
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
Обновлено в 16:50
Политика
WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана
Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики.
Обновлено в 22:02
Здоровье
Число россиян с синдромом Дауна выросло на треть
За последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло в России на 30%.
Обновлено в 11:13
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30