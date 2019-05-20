Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениямРИА Новости вчера в 21:45

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

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