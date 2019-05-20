Армия и оружие

Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениямRambler News Service 01:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалировать военные действия, а готов только на экономические вторжения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox News.
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Трамп пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана

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RT на русскомвчера в 21:59

Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие

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Московский Комсомолецвчера в 23:24

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

РИА Новостивчера в 21:45
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В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
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Центробанк сообщил о росте зарплат в России

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Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Япония направит на службу военных-пенсионеров

Предполагается, что пенсионеры смогут заполнить вакантные посты в первую очередь в военно-морских силах: на вспомогательных судах и в сфере обслуживания портов.
Обновлено в 02:06
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Обновлено в 01:13
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Политика

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Происшествия

Во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце

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Политика

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Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.
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Политика

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Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

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