Армия и оружие
Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениямRambler News Service 01:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалировать военные действия, а готов только на экономические вторжения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox News.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
Обновлено в 01:59
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Гороскоп на 20 мая
Лев Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Япония направит на службу военных-пенсионеров
Предполагается, что пенсионеры смогут заполнить вакантные посты в первую очередь в военно-морских силах: на вспомогательных судах и в сфере обслуживания портов.
Обновлено в 02:06
Политика
Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии
Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце
В матче чемпионата Боливии по футболу у 32-летнего арбитра встречи Виктора Уго Уртадо остановилось сердце.
Обновлено в 02:02
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек
В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов
Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Определилась программа инаугурации Зеленского
В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14