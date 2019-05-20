Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениямRambler News Service 01:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалировать военные действия, а готов только на экономические вторжения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox News.

Трамп заявил о стремлении только к экономическим вторжениям

Здоровье Названы бессимптомные опасные заболевания Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.

Экономика Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.

Хоккей Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Общество Гороскоп на 20 мая Лев Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.

Общество В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Армия и оружие Япония направит на службу военных-пенсионеров Предполагается, что пенсионеры смогут заполнить вакантные посты в первую очередь в военно-морских силах: на вспомогательных судах и в сфере обслуживания портов.

Политика Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Авто УАЗ напомнил об уникальном «Головастике» Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.

Происшествия Во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце В матче чемпионата Боливии по футболу у 32-летнего арбитра встречи Виктора Уго Уртадо остановилось сердце.

Политика В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.

Происшествия В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре, пишет издание G1 со ссылкой на местную полицию.

Политика Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Политика Определилась программа инаугурации Зеленского В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).