Сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную. Она прочнее и будет меньше бросаться в глаза. Хорошее решение, и сделано в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену. Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, американский вице-президент Майкл Пенс в ходе встречи с демократами обсудил проблемы, связанные с безопасностью на границе.

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

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