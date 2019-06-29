Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие ПобедыЕвропейско-Азиатские новости 08:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:28
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Экономика
В России могут ввести контроль доходов и расходов граждан
По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Футбол
Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»
Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
Обновлено в 10:50
Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки
Обновлено в 10:29
Политика
Путин напомнил Западу о зеркальных ответах России
Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Авто
УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»
Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Общество
Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации
Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу
Россиянин Габил Мамедов занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 10:49
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Общество
Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым
Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за большую решетку 7-Series
В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.
Обновлено в 08:25
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Спорт
Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх
Обновлено в 10:09
Политика
Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33