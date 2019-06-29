Политика

Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие ПобедыЕвропейско-Азиатские новости 08:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Трамп пообещал серьезно рассмотреть приглашение Путина на 75-летие Победы

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Комсомольская правда04:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области

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