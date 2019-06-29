Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей ПобедыРИА Новости 04:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы. На торжества, которые состоятся в будущем году, американского лидера пригласил глава российского государства Владимир Путин.

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

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