Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады ВенесуэлыТАСС 16:27
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. Глава вашингтонской администрации в четверг отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо. Трансляцию беседы вел телеканал "Си-спэн".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Наука
Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии
Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.
Обновлено в 07:19
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система
На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Обновлено в 00:56
Футбол
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.
Обновлено в 17:35
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено в 12:12
Общество
В правительстве утвердили список потенциально опасных пород собак
Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено 30 июля в 04:28
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Космос
Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря
5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50