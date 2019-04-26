Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефтьТАСС 10:44

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.
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Нефть усилила падение более чем на 3% после слов Трампа о призывах к ОПЕК

ПРАЙМ11:04

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

News.ru10:53

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

ТАСС10:44

Трамп сказал, что призвал ОПЕК понизить цены на нефть

Financial One10:29
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Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на складе холодильников на территории завода "Красмаш" в Красноярске составляет 24 тыс. квадратных метров.
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В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
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