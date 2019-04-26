Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефтьТАСС 10:44

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

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