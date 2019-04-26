Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефтьТАСС 10:44

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.
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Цены на нефть упали после звонка Трампа в ОПЕК

Взгляд.ру12:49

Трамп сказал, что призвал ОПЕК понизить цены на нефть

Financial One10:29

Нефть рухнула на 4% после слов Трампа

Газета.Ru11:58

Нефть усилила падение более чем на 3% после слов Трампа о призывах к ОПЕК

ПРАЙМ11:04

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

News.ru10:53

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

ТАСС10:44

Трамп: Цены на нефть снижаются - я позвонил в ОПЕК

Комсомольская правда12:33
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Врачи назвали главные причины артроза

Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Культура

Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой

Обновлено в 07:39
Политика

МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован

Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Политика

Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку

Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Общество

Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года

33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»

Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Космос

Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем

На берегу канадского озера Онтарио местный житель нашел необычные камни, обладающие магнитным полем.
Обновлено в 09:07
Общество

Россияне смогут находиться в Черногории без виз до 90 дней

Россияне смогут путешествовать в Черногорию без визы на срок до 90 дней с 15 апреля по 31 октября.
Обновлено в 17:28
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Теннис

Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд

На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Авто

В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant

Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Троим полицейским предъявлены обвинения в избиении отца чемпиона ММА

Обновлено в 12:19
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
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