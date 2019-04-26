Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефтьТАСС 10:44
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Культура
Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой
Обновлено в 07:39
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Политика
Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку
Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Происшествия
В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»
Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем
На берегу канадского озера Онтарио местный житель нашел необычные камни, обладающие магнитным полем.
Обновлено в 09:07
Общество
Россияне смогут находиться в Черногории без виз до 90 дней
Россияне смогут путешествовать в Черногорию без визы на срок до 90 дней с 15 апреля по 31 октября.
Обновлено в 17:28
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Общество
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32