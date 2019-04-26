Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефтьТАСС 10:44
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленной задержке инаугурации
Ситуацию, при которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не спешит объявлять официальные итоги президентских выборов, прокомментировал их победитель Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:36
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Козак назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в ближайшие две недели.
Обновлено в 13:06
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мост» покончила с собой
Обновлено в 12:34
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Футбол
Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
Уже известно, что Барриос не сможет выйти из-за обилия желтых карточек. По словам Семака, Ерохин выпал на неопределенный срок.
Обновлено в 06:47
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41
Хоккей
Деарне и Стольберг покидают «Авангард»
Обновлено в 12:09
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Футбол
Полузащитник «Шахтера» Майкон выбыл из строя на полгода
Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон пропустит остаток сезона. Футболист получил травму крестообразных связок колена.
Обновлено в 06:56
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Футбол
Рыболовлев лично займётся трансферной кампанией «Монако»
Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев планирует лично заняться летней трансферной кампанией клуба, сообщает Get French Football News.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл
Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.
Обновлено в 13:00