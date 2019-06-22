Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменялВести.Ru вчера в 21:35

с чего всё началось

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара, но президент отказался от него из-за возможных жертв, передает РИА Новости.

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Транспорт Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.

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Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

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