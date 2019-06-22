Политика

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменялВести.Ru вчера в 21:35

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара, но президент отказался от него из-за возможных жертв, передает РИА Новости.
Читать в источнике
с чего всё началось
"Я не отзывал (приказ нанести - ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter
.
РИА Новостивчера в 19:37

Подробнее о событии

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

РИА Новостивчера в 19:37

Трамп не отменял авиаудар по Ирану

Коммерсантъвчера в 19:53

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

ТАССвчера в 19:38

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Вести.Ruвчера в 21:35

Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану

РБКвчера в 19:20

Трамп раскрыл правду об остановке удара по Ирану

Газета.Ru21 июня в 17:05

Трамп заявил, что самолёты США не вылетали для удара по Ирану

News.ru21 июня в 14:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Транспорт

Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте

Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Футбол

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Единоборства

WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе

Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Владимир Винокур: «Жена была со мной на „вы“ до самого загса»

Обновлено в 02:00
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках

По дому в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова перемещается в обуви. И вместо тапочек модель использует кроссовки.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В состав военного комитета НАТО впервые в истории вошла женщина

Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой в истории организации женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Общество

В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Здоровье

Правда ли, что глубокое дыхание помогает успокоиться?

Существуют методики глубокого дыхания, овладев которыми, можно укрепить здоровье.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное