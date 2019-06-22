Политика
Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменялВести.Ru вчера в 21:35
Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара, но президент отказался от него из-за возможных жертв, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
"Я не отзывал (приказ нанести - ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter.РИА Новостивчера в 19:37
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Транспорт
Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте
Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
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Обновлено в 01:54
Футбол
Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Единоборства
WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе
Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
Обновлено в 02:01
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках
По дому в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова перемещается в обуви. И вместо тапочек модель использует кроссовки.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В состав военного комитета НАТО впервые в истории вошла женщина
Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой в истории организации женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Здоровье
Правда ли, что глубокое дыхание помогает успокоиться?
Существуют методики глубокого дыхания, овладев которыми, можно укрепить здоровье.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38