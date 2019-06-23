Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по ИрануТАСС 19:38

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу в Twitter.

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

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