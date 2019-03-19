Трамп заявил, что не исключает членства Бразилии в НАТОREGNUM вчера в 13:57

Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.

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Трамп заявил, что не исключает членства Бразилии в НАТО

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