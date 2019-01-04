Мы можем ввести чрезвычайное положение в государстве и построить стену очень быстро.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. С такими словами он выступил в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

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