Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положенияТАСС15:50
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. С такими словами он выступил в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.
ТАСС15:50
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Мы можем ввести чрезвычайное положение в государстве и построить стену очень быстро.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЦарьград 16:00
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