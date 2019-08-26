Президент США Дональд Трамп задумался над отсрочкой повышения пошлин на импорт из КНР из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Трамп сообщил, что провел с китайской стороной два телефонных разговора и назвал эти разговоры «хорошими» и «продуктивными».

Трамп заявил, что может отложить введение пошлин на китайские товары

Происшествия Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Общество На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.

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