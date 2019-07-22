Политика
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 днейКоммерсантъ 17:20
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Единственное, что останавливает американского президента от развязывание войны,— нежелание убивать 10 млн человек.
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Переговоры между США и Пакистаном — попытки погасить огонь афганской войны
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Недвижимость
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К концу первого полугодия 2019-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
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«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию», — написал Болтон в Twitter.
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Политика
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Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Недавно были также названы самые закредитованные регионы России.
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Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
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Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.
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В РПЛ боятся конфликтов на матче «Тамбов» — «Спартак»
Российская премьер-лига (РПЛ) боится, что на матче третьего тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Спартаком" может случиться повторение инцидента игры второго тура, передает Sport24.
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