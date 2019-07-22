Политика

Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 днейКоммерсантъ 17:20

США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Единственное, что останавливает американского президента от развязывание войны,— нежелание убивать 10 млн человек.
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