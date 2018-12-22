Политика
Об остатках «Исламского государства»* в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР.
RT на русском11:46
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Политика
Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Политика
Сенат США не договорился по временному бюджету
Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено в 16:35
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона
Обновлено в 15:14
Политика
Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями
Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
Обновлено в 08:53
Политика
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»
Обновлено в 10:39
Политика
В Белом доме прокомментировали сообщения об увольнении главы ФРС
Администрация президента США Дональда Трампа не знает о его планах отстранить от работы главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено в 15:53
Политика
Экс-канцлер ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
Давление США на проект «Северный поток-2» объясняется наличием собственных энергетических интересов в Европе, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-30М в Севастополе
В сети появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:41
Политика
Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко).
Обновлено в 14:44
Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика
Выступавший за войну в Югославии политик умер в Британии
Политик активно выступал за ведение военных действий против стран, входящих в Югославию, и давал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.
Обновлено в 10:50
Политика
Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии
Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:41
Политика
Президент Эстонии намерена посетить Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ
Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.
Обновлено в 11:14