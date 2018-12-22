Политика

Трамп заявил, что «местные страны» позаботятся об остатках ИГ в Сирии
RT на русском
11:46

Об остатках «Исламского государства»* в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР.
RT на русском11:46

Подробнее о событии

Трамп счел другие страны способными «позаботиться об ИГ» без США

РБК14:18

Трамп доверил остатки ИГ другим странам

Lenta.ru12:25

Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии позаботятся «местные страны»

НТВ12:07

Трамп заявил, что об остатках ИГ* в Сирии «позаботятся местные страны»

РИА Новости12:02

Трамп рассказал об остатках ИГ в Сирии

Газета.Ru11:57

Трамп заявил, что об оставшихся боевиках ИГ в Сирии позаботятся другие страны региона

ТАСС11:54

Трамп заявил, что «местные страны» позаботятся об остатках ИГ в Сирии

RT на русском11:46
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.
Обновлено в 11:44
Политика

Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено в 10:39
Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

В США частично приостановили работу правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика

Кадыров заявил, что не планирует быть президентом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Обновлено в 07:12
Политика

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности.
Обновлено в 10:57
Политика

Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика

Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки

Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Обновлено в 12:05
Политика

Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода.
Обновлено в 13:40
Политика

Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
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