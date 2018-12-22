Об остатках «Исламского государства»* в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР.

Трамп заявил, что «местные страны» позаботятся об остатках ИГ в Сирии

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