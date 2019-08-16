Политика
Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективныRT на русском вчера в 23:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые на импортируемые из Китая товары, дают эффект.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Футбол
Азар получил травму бедра на тренировке «Реала»
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке клуба.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель
Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель.
Обновлено в 04:03
Авто
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
Ожидается, что в продажу модель поступит уже летом следующего года. Помимо названия модели автопроизводитель опубликовал и снимок профиля.
Обновлено в 08:53
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Происшествия
Сбой произошел в работе «Ростелекома»
Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.
Обновлено в 07:44
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Названы имена пилотов «Уральских авиалиний», спасших 226 пассажиров
Названо имя пилота «Уральских авиалиний», спасшего 226 пассажиров. Это екатеринбуржцец Дамир Юсупов.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено вчера в 11:59
Хоккей
«Яндекс» договорился о трансляциях матчей НХЛ в России
Компания "Яндекс" достигла договоренностей о показе матчей нового сезона НХЛ на своих ресурсах.
Обновлено вчера в 13:12
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Здоровье
В РФ вырос возраст вступления в брак
Обновлено в 07:59
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Интернет
Пользователи Instagram смогут жаловаться на недостоверные публикации
Пользователи социальной сети Instagram смогут отмечать посты, которые они считают недостоверными.
Обновлено вчера в 20:12