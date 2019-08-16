Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые на импортируемые из Китая товары, дают эффект.

Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны

Политика Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321 Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

Технологии Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени» Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Происшествия В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Общество Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Политика Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа «Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская» Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Происшествия Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах» Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Происшествия Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель.

Авто Infiniti анонсировала новую глобальную модель Ожидается, что в продажу модель поступит уже летом следующего года. Помимо названия модели автопроизводитель опубликовал и снимок профиля.

Происшествия Сбой произошел в работе «Ростелекома» Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Шоу-бизнес Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.

Хоккей «Яндекс» договорился о трансляциях матчей НХЛ в России Компания "Яндекс" достигла договоренностей о показе матчей нового сезона НХЛ на своих ресурсах.

Театры Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.