Политика

Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективныRT на русском вчера в 23:27

1 фото
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп: я думаю, что у нас очень хорошие дискуссии с Китаем, они хотят заключить сделку

Финмаркет01:24

Трамп доволен эффективностью тарифов США на товары из Китая

Народные новости00:25

Трамп: тарифы на товары из КНР эффективны

Московский Комсомолецвчера в 23:55

Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны

RT на русскомвчера в 23:27

Risk-off: «медведи» начинают входить во вкус

ПРАЙМвчера в 05:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Игры

EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration

Обновлено вчера в 07:44
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром экипажа всего год назад

Командир воздушного судна Дамир Юсупов с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранными шасси на ручном управлении посадил самолет в кукурузном поле.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено вчера в 05:57
Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

Обновлено в 00:12
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы

В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Авто

Назван топ-6 самых надежных новых моторов

Эксперты назвали топ-6 самых надежных новых двигателей.
Обновлено в 01:18
Путешествия

В Турции хотят отменить систему «все включено»

Обновлено вчера в 21:18
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR

Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75

Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Названа причина отмены рейсов «Уральских авиалиний»

"Уральские авиалинии" назвали причину отмены рейсов Москва - Новосибирск и обратно.
Обновлено в 00:07
Космос

Ученые заметили внезапное отслоение Луны, которое спровоцирует ядерный взрыв на Земле

Несколько месяцев назад на естественном спутнике Земли заметили мощную вспышку.
Обновлено в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное