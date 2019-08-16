Политика
Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективныRT на русском вчера в 23:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.
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Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Будущие убийцы ВСУ? Детей украинских боевиков учат войне в Прибалтике
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка
В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Жуковском самолёт совершил жёсткую посадку прямо в поле
Напомним, что 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Бомба как знак: на территории Кремля нашли снаряд военных времен
Во время проведения строительных работ в границах московского Кремля обнаружили авиабомбу, относящуюся к периоду Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 11:17
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
О пилоте-спасителе Дамире Юсупове написал губернатор Дмитрий Азаров
Обновлено вчера в 10:48
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 07:57
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Названы причины появления прыщей на спине
Рюкзаки и сумки, которые контактируют со спиной, из-за постоянного трения тоже могут стать причиной раздражения кожи.
Обновлено вчера в 09:57
Наука
6 признаков приближающейся смерти: болезни сердца
При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы.
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10
Huawei на конгрессе разработчиков Huawei Developers Congress официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI10.
Обновлено 13 августа в 09:18
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
Морозов создаст медицинскую инспекцию для контроля за медучреждениями
Своеобразная медицинская инспекция, как сообщил губернатор, будет создана для усиления контроля за работой учреждений здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22