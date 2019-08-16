Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.

Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны

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