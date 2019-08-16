Политика

Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективныRT на русском вчера в 23:27

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые на импортируемые из Китая товары, дают эффект.
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