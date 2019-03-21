Трамп предложил признать суверенитет Израиля над ГоланамиГазета.Ru 13:18

с чего всё началось

Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

Трамп подчеркнул, что признание суверенитета произойдет спустя 52 года. "Спустя 52 года для США настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами!"—добавил Трамп. Также он добавил, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

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Экономика ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

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Футбол Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19.

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Армия и оружие Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО.

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