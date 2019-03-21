Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости 12:57

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

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