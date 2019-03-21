Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости 12:57

с чего всё началось

Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

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Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсада за прогулы В настоящее время руководители дошкольных образовательных организаций имеют право обратиться в суд с вопросом об отчислении ребёнка, не посещающего сад более полугода без уважительной причины.

Здоровье Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек Комитет Госдумы по охране здоровья запросил Минздрав РФ о причинах, по которым препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" исчезли из аптек.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

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