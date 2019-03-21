Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости 12:57
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК 13:17
с чего всё началось
Глава государства написал в своем Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.РИА Новости18:47
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Космос
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Огненный объект в небе напугал жителей Лос-Анжелеса.
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Экономика
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Политика
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Авто
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Финансы
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Политика
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Армия и оружие
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Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
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Здоровье
Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек
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Обновлено в 11:55
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
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Обновлено в 19:32
Происшествия
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Обновлено в 17:34
Футбол
Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:47
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
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Обновлено в 14:40
Политика
Парламентарии КНДР приедут в Россию
Глава группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олег Мельниченко по итогам визита в Пхеньян сообщил, что северокорейские парламентарии совершат визит в Россию до конца года.
Обновлено в 17:37
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
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Обновлено в 17:44
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено в 19:02
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51