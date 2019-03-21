Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости 12:57

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Биньямин Нетаньяху
Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК 13:17
с чего всё началось
Глава государства написал в своем Twitter
, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.
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