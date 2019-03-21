Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости 12:57

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 13:05
с чего всё началось
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности", - написал
 Трамп в четверг в своем твиттере.
Интерфакс13:05

Подробнее о событии

В Евросоюзе заявили о непризнании Голан частью Израиля

RT на русском17:14

Турция против планов США признать Голанские высоты частью Израиля

REGNUM16:45

МИД Турции: намерение США признать Голаны израильскими приведет к росту насилия в регионе

ТАСС15:28

В России отреагировали на планы Трампа признать Голаны частью Израиля

РИА Новости16:50

Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Интерфакс13:05

Трамп: Пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Росбалт13:52

В Совфеде отреагировали на желание США признать суверенитет Израиля над Голанами

Газета.Ru16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Обновлено в 13:23
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги

Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:08
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Политика

Бывший президент Бразилии арестован по обвинению в коррупции

По обвинению в коррупции арестован экс-президент Бразилии Мишел Темер.
Обновлено в 11:39
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Обновлено в 16:59
Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Футбол

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

«Реал» летом может переключиться на покупку полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если мадридцам не удастся приобрести Эдена Азара.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Космос

Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.
Обновлено в 07:11
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке

Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Обновлено в 12:55
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Алексею Панину грозит уголовная статья о возбуждении ненависти

Обновлено в 14:39
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Футбол

Бельгия — Россия 3:1

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Обновлено в 07:44
Происшествия

СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии

Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное