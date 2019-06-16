Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэрТАСС вчера в 16:28

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Политика Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.

Происшествия В Приморье произошёл крупный пожар на складе Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Экономика Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.

Политика Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.

Происшествия Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Происшествия Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.

Происшествия В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.

Происшествия В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».

Политика Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.

Происшествия Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100 Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.

Наука Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.

Общество Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Энергетика Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.