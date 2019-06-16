Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэрТАСС вчера в 16:28
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Космос
Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС
Обновлено 14 июня в 14:12
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено 14 июня в 08:46
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Приморье произошёл крупный пожар на складе
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 19:50
Здоровье
Альберт Семенов: «Труд медика почетен и требует большой самоотдачи»
Именно поэтому труд медика особо почётен, требует большой ответственности и самоотдачи.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет
Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках
Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Такси заскочило на иномарку на проспекте Обуховской Обороны
Очевидцы сообщают о ДТП в Невском районе Петербурга. Там машина «Яндекс.Такси» заскочила прямо на иномарку.
Обновлено вчера в 20:21