Политика
РБКТрамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
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Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Транспорт
Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке
Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.
News.ru 20:52
Общество
В России решили судиться с Boeing
В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru 21:39
Футбол
Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»
Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
Газета.Ru 22:15
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.
RT на русском 21:35
Игры
Blizzard опубликовала список известных багов WoW Classic
Игромания.ру 15:47
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва 09:28
Музыка
Назван победитель премии MTV в номинации «Лушая песня»
Газета.Ru 22:34
Экономика
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
Аргументы и Факты 07:48
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Палеонтологи из Уппсальского университета идентифицировали три копролита как экскременты ктенохазматид — группы птерозавров, живших на Земле в юрском и начале мелового периода, 155-113 миллионов лет назад.
Популярная механика 10:18
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть 11:38
Политика
В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском 20:15
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Технологии
«Посредством браузера». Роскомнадзор оценит свои навыки сам с помощью «автоматической» системы за миллион рублей
Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на разработку ПО для оценки знаний и навыков своих сотрудников.
Фонтанка.Ру 09:02
Наука
Создана математическая модель нравственного и политического развития
В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
Naked Science 13:53
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Политика
Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Общество
Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59