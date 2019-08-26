Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Кино «Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Транспорт Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.

Общество В России решили судиться с Boeing В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.

Футбол Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ» Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Происшествия В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.

Здоровье Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон» Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.

Экономика Путин провел совещание по экономическим вопросам Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Наука В какашках птерозавров нашлись фораминиферы Палеонтологи из Уппсальского университета идентифицировали три копролита как экскременты ктенохазматид — группы птерозавров, живших на Земле в юрском и начале мелового периода, 155-113 миллионов лет назад.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Политика В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.

Политика Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Наука Создана математическая модель нравственного и политического развития В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8 Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.