Политика
Политика СегодняТрамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам
Трамп поприветствовал этот шаг Пекина и назвал это положительным развитием для всего мира. Он добавил, что представители Китая связывались с США дважды и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле. Президент пообещал, что переговоры начнутся в ближайшее время.
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Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что у него не было мыслей вызывать в состав национальной команды нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, так как его время еще не пришло.
РИА Новости 08:20
Происшествия
17-летняя чеченка зарезала сестру и мать
«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Баскетбол
Россия уступила Аргентине в товарищеском матче
Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к Кубку мира.
Sport24.ru 09:46
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
В Лондоне полиция задержала почти 100 человек на карибском карнавале
Во время шествия были ранены 11 стражей порядка Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карибского карнавала в Ноттинг-Хилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Скотланд-ярда.
Аргументы и Факты 07:18
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.
Российская газета 00:42
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС
Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.
ТАСС 24 августа в 02:01
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Экономика
Цены на российскую пшеницу упали до самого низкого уровня в сезоне
Цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) на прошлой неделе снизились на $2, до $191 за тонну (FOB глубоководные порты), говорится в сообщении "СовЭкона".
Интерфакс 09:03
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Кино
На Брянщине прошла акция «Ночь кино»
Ударник (Гордеевский район) 09:06
Культура
Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско
Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
Национальная служба новостей 07:37