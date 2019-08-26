Трамп поприветствовал этот шаг Пекина и назвал это положительным развитием для всего мира. Он добавил, что представители Китая связывались с США дважды и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле. Президент пообещал, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам

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