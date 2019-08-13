По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп. "Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - написал он в Twitter.

Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

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