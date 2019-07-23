Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ 20:53
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
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Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено в 03:08
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии
Обновлено в 12:40
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми
На представленных кадрах знаменитость запечатлена голой рядом с двумя лошадьми.
Обновлено в 19:09
Политика
С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено в 20:49
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено в 09:10
Здоровье
Роспотребнадзор разработал принципы здорового питания
Сотрудники Роспотребнадзора разработали принципы правильного питания, которые помогут укрепить здоровье.
Обновлено в 05:36
Здоровье
В Госдуме предложили разрешить частным клиникам вакцинацию
Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.
Обновлено в 20:43
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу
Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».
Обновлено в 13:18
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе
Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным ведение диалога о более широком использовании русского языка в Донбассе.
Обновлено в 13:23
Политика
Милонов дал напутствие Борису Джонсону
Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал новому главе тори Борису Джонсону найти костюм по размеру и сменить прическу.
Обновлено в 22:25
Наука
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов
Обновлено в 22:32
Политика
В США решили ускорить процедуру высылки мигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:23
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16