Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ 20:53

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
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Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи

Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
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Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
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Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии

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