Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая

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