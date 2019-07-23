Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ вчера в 20:53

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
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Евросоюз «обдирает» США хуже Китая — Трамп

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Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
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Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех

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