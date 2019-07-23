Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже КитаяКоммерсантъ вчера в 20:53
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
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Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В Тольятти произошел пожар в здании бывшего кафе
Пожар в здании бывшего кафе произошел в Тольятти.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря
Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех
Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 05:33
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезагрузку «Блэйда» без своего участия
Обновлено вчера в 23:37
Политика
С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено вчера в 01:49
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Красноярске загорелась пилорама
Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд
Подруга Бари Алибасова собралась искать правосудия в суде.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Здоровье
Елена Малышева пообещала помочь спасти тяжело травмированного кемеровского подростка
Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева пообещала помочь спасти тяжело травмированного 16-летнего кемеровчанина.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля
Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам со стороны России.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета
Китай 24 июля опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой рассказал о причинах роста оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 23:16